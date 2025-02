O que o agro pode esperar da feira que abre o calendário de grandes eventos do ano no Brasil

No calendário das grandes feiras do agronegócio brasileiro, o "ano" começa nesta segunda-feira (10), em Cascavel, no Paraná, com a abertura dos portões do Parque Tecnológico Coopavel para o Show Rural Coopavel. Com 600 expositores, 360 mil visitantes esperados e a perspectiva de repetir os mesmos R$ 6,1 bi em negócios encaminhados, a feira é tradicionalmente vista pelo setor produtivo como um termômetro econômico, tecnológico e de tendências para o ano. E, se depender da expectativa dos organizadores nos cinco dias de evento, mais do que negócios encaminhados, 2025 deve ser marcado pela preocupação com a sustentabilidade.