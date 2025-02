O que marcou (além da enchente) a venda de hortifrúti na Ceasa em 2024

Mais do que a enchente — e as perdas trazidas com ela —, foi a recuperação que marcou os números da Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa-RS) em 2024. O balanço de comercialização do complexo, divulgado nesta quinta-feira (6), mostrou uma redução de 16,5% no volume vendido no ano passado em comparação a 2023, que chegou a 482,8 mil toneladas. No entanto, para gerente técnico do espaço, Léo Marques, a rapidez com que se contornou a crise fez com que o volume comercializado não fosse ainda menor. A Ceasa ficou apenas dois dias úteis sem operação.