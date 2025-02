O que as feiras gaúchas podem replicar do 37º Show Rural Coopavel, no Paraná

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

De ruas cobertas ao uso de energia solar, a infraestrutura do Parque Tecnológico Coopavel é uma atração a parte da 37ª edição do Show Rural Coopavel, em Cascavel, no Paraná. O evento, que se estende até sexta-feira (14), recebeu uma série de melhorias para este ano, como a ampliação do restaurante e a implantação de um estacionamento exclusivo para ônibus. No entanto, circulando o espaço, o que chama a atenção da coluna é a infraestrutura já consolidada da feira.

Nos 72 hectares do parque, há, por exemplo, ruas cobertas com lonas e tecnologia de aspersão de água instalada para aliviar o calor — importantes, considerando que a feira é realizada em pleno verão. Uma das lonas, inclusive, é temática nesta edição, com frutas, grãos e paisagens agrícolas estampadas na cobertura. O trajeto de um quilômetro foi criado pela brasileira Sansuy, indústria de produtos plásticos. Pavimentação das vias, 14 casas com banheiros distribuídas pelo parque e a limpeza também chamaram a atenção.

Além disso, a Coopavel utiliza energia solar para suprir 70% da demanda anual do parque. Os sistemas fotovoltaicos estão distribuídos no local e geram, em média, 10 MWh por mês. No entanto, durante o evento, a cooperativa ainda recorre, em parte, ao abastecimento convencional de energia elétrica.

A Show Rural Coopavel tem ainda uma central de triagem de resíduos, destinada à separação, prensagem e correta destinação de materiais. Na última edição, todas as 240 toneladas de materiais gerados foram reaproveitados.

Além disso, o acesso ao parque é gratuito, como na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. O estacionamento, que tem capacidade para 17 mil veículos, também.

À coluna, a Coopavel explicou que a infraestrutura ganha atenção especial durante todo o ano. Após cada edição, a diretoria da cooperativa reúne as avaliações dos visitantes e planeja a próxima edição. Parte da venda dos lotes dos 600 expositores, por exemplo, é direcionada para manutenção, melhorias e pagamento dos 70 trabalhadores do parque.

Subsecretária do palco da Expointer, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Elizabeth Cirne-Lima chama a atenção, no entanto, para o proprietário do espaço. No caso do parque do Show Rural Coopavel, é a cooperativa, que já é superlativa pelos seus números. Tem 34 unidades distribuídas em 21 municípios no Paraná, 7,8 mil cooperados e 7,5 mil trabalhadores. Já no caso da Expointer, é do Governo do Estado.

— Há uma diferença, por isso, em termos de agilidade de entrega dos serviços. No nosso caso, tudo passa por licitação. No âmbito privado, não precisa disso — esclarece Beth, como também é conhecida.

Assim como a organização do Parque Tecnológico Coopavel, a do Assis Brasil se reúne, após cada edição, para planejar melhorias. No caso gaúcho, o parque tem um fundo próprio, cujos recursos vêm dos espaços de locação, do estacionamento e da bilheteria, por exemplo.

Para a Expointer deste ano, uma das melhorias adiantadas pela Beth à coluna é a da criação de mais duas mil vagas de estacionamento. Atualmente, há 10 mil.

Na próxima Expodireto, a Cotrijal também já anunciou a implementação de mais 1,5 mil vagas de estacionamento para o seu parque.

*A coluna viajou a convite do Pool de Imprensa Show Rural Coopavel