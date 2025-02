História dos arrozeiros que ajudaram a drenar enchente no RS ganha livro

Com o nome "Drenar", livro relembra a ação que ajudou a escoar parte da água em Pelotas e no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

A união de esforços do setor arrozeiro, que ajudou a drenar a enchente de maio no Rio Grande do Sul, vai ficar, literalmente, na história. Com o nome "Drenar", o trabalho voluntário ganha, a partir da semana que vem, um livro. A obra, que relembra em 123 páginas a tragédia climática e a onda solidária no setor produtivo, será lançada na próxima quarta-feira (19), durante a Abertura da Colheita de Arroz.