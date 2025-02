Gigante do ramo de fertilizantes destina R$ 450 mil para recuperação de solo no RS após enchente

Mobilizada desde o ano passado na recuperação do Estado após a enchente, a Yara fechou, nesta semana, uma parceria com a Embrapa para apoiar o Programa Recupera Rural RS. O acordo, anunciado na terça-feira (18), durante a 35º Abertura Oficial da Colheita do Arroz, em Capão do leão, envolve o aporte de R$ 450 mil da gigante do ramo de fertilizantes para o trabalho de pesquisa da instituição. A iniciativa, coordenada pela Embrapa, em parceria com instituições como a Emater, busca desenvolver soluções tecnológicas para mitigar os efeitos de eventos climáticos extremos.