Crise do ovo nos Estados Unidos abre espaço para exportação gaúcha

A crise do ovo nos Estados Unidos abriu espaço para a entrada da proteína gaúcha em território americano. Com o agravamento da influenza aviária no país, que já matou milhares de aves, e a falta recorrente de ovos nas prateleiras dos supermercados, o setor produtivo do Rio Grande do Sul projeta, agora, crescimento nas suas exportações, embalado pelo desabastecimento americano.