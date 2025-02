Crise do ovo, expectativa de negócios com a ida de Lula ao Japão e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A crise do ovo e a expectativa de negócios para a carne bovina com a ida de Lula ao Japão foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (16), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui: