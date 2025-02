Com perdas ampliando, produtores gaúchos buscam medidas de apoio; saiba quais são

Foto mostra a diferença entre áreas com e sem problemas. Renan Mattos / Agencia RBS

A ampliação do cenário de perdas na produção em razão da falta de chuva no Rio Grande do Sul intensifica a mobilização de produtores e entidades na busca por soluções. Ainda que os dados oficiais só devam apontar mais adiante o tamanho do estrago, não há dúvidas visuais de que existe e cresce a cada dia que passa sem chuva, com a onda de calor servindo como um acelerador de danos. Soma-se a isso o histórico recente de estiagens seguidas de enchente, e o resultado é a pressa em apresentar ferramentas capazes de amenizar mais esse impacto.

Para a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS), uma das questões a ser tratada é a do Proagro, seguro voltado ao produtor familiar. Mudanças trazidas por resoluções "descaracterizaram" a ferramenta, avalia Carlos Joel da Silva, presidente da entidade. Ontem, o deputado federal Heitor Schuch protocolou dois projetos de lei na Câmara Federal para revisar a lei do Proagro e as novas regras.

– Estamos sofrendo há quatro anos: quando não é estiagem, é chuva. Essas duas resoluções enterram o Proagro. Não somos contrários a ter mecanismos para evitar fraudes, mas não se pode descaracterizar o programa – avalia Joel.

Em outra frente, a Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul deve apresentar amanhã uma proposta de securitização para tratar do endividamento dos agricultores – em razão da sequência de problemas climáticos que havia gerado renegociações anteriores.