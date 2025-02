Caso de influenza aviária na Argentina reacende sinal de alerta no RS

A detecção de um caso de influenza aviária na Argentina neste final de semana reacende o sinal de alerta em todo o Rio Grande do Sul. Distante a menos de 700 km de São Borja, na fronteira oeste do Estado, a doença foi identificada na província de Chaco em galinhas, perus e patos de quintal . O setor produtivo gaúcho, agora, se organiza para intensificar cuidados emergenciais entre os criadores e a indústria. Um encontro deve ser marcado para esta terça-feira (18) .

A recomendação do Senasa, que também vale para o Rio Grande do Sul e o resto do Brasil, adianta Santos, é a de manter os espaços com os animais protegidos, sem o contato com aves silvestres, higienizar e desinfectar periodicamente os galinheiros e restringir o acesso de aves silvestres a fontes de água e comida do galinheiro.