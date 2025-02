A vitrine da agroecologia que fica em uma das maiores feiras do agronegócio no país

Do cultivo orgânico a agroflorestas, a agroecologia tem, há 21 anos, uma vitrine em uma das maiores feiras voltadas ao agronegócio no Brasil. É no Show Rural Coopavel, realizado em Cascavel, no interior do Paraná. Para esta edição, que se estende até sexta-feira (14), o espaço apresenta mais de 50 tecnologias diferentes.