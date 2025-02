"Soja do inverno"? O que fez gigante do ramo de grãos apostar na canola no RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na última safra de inverno, a canola ocupou uma área de 157,8 mil hectares, praticamente o dobro se comparado com o ciclo anterior, conforme a Emater. José Schäfer / Emater / Divulgação

Considerada por parte do setor produtivo como a "soja do inverno", a canola, que está em plena expansão no Estado, é agora também aposta da 3tentos, de Santa Barbará do Sul, no noroeste gaúcho. A estratégia, anunciada no início deste ano, ganha "corpo" a partir desta quarta-feira (12), durante o 9° CropShow, organizado pela gigante do ramo de grãos. O evento terá, pela primeira vez, dentro da sua programação, o Fórum da Canola, que divulgará para o produtor rural a cultura como uma promessa de renda.

Serão uma série de palestras que, na avaliação do COO da 3tentos, João Marcelo Dumoncel, poderão ajudar a impulsionar o desenvolvimento do cultivo no Estado:

— Vamos trazer informações para o agricultor de uma cultura ainda pouco difundida.

Ainda que o cultivo tenha crescido ano após ano no Estado, o que fez, inclusive, a 3tentos entrar neste negócio, Alan Araldi, diretor de marketing da companhia, chama a atenção para o espaço plantado com soja no verão e que, no inverno, ainda fica descoberto no Rio Grande do Sul. Nesta safra de verão, a soja ocupa 6,8 milhões de hectares no Estado, conforme a Emater. Na última de inverno, a canola ficou com 157,8 mil hectares.

— Estamos incentivando o produtor a ocupar este espaço sem diminuir o trigo, outra cultura ou atividade de inverno, mas acrescentando a canola como uma alternativa de receita, como uma rotação (de culturas, ou seja, um ano plantado trigo, outro ano, canola) — esclarece ainda Araldi.

Pela companhia, a incorporação do grão no portfólio já começou a ser feita a partir da comercialização de sementes e outros insumos para a cultura. O produtor adquire os produtos paga somente na colheita, por meio da entrega de grão à empresa — a chamada modalidade de barter. Conforme a 3tentos, a canola adquirida será utilizada para a produção do biodiesel na fábrica de Ijuí, em um volume correspondente a três meses de fabricação do combustível. Ou seja, há uma demanda garantida, que, ainda conforme Dumoncel, incentiva a produção gaúcha.

Para a Cropshow, que se estende até quinta-feira (13), em Santa Bárbara do Sul, são esperadas 5 mil pessoas, entre produtores, estudantes e empresários do setor.