A expectativa do setor de carne bovina gaúcha com a viagem de Lula ao Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja, no próximo dia 27, ao Japão na tentativa de abrir o mercado do país asiático à carne bovina brasileira. A fatia que cabe ao Rio Grande do Sul, no entanto, não deve vir agora, projetou Ladislau Böes, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicadergs), ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha deste domingo (16):