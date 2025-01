Qual será a defesa do Brasil na investigação da China sobre compras de carne bovina

A defesa do Brasil na investigação da China sobre compras de carne bovina já está em campo . O processo foi aberto há menos de um mês pelo Ministério do Comércio chinês, por meio de um pedido de salvaguarda de produtores do país asiático. A solicitação é para que se apure a razão do aumento da entrada de carne bovina estrangeira no mercado chinês entre 2019 e 2024.

A primeira etapa da defesa se encerrou nesta semana, depois do recebimento da notificação do ministério chinês, que atuará como uma espécie de juiz do processo. Foi a chamada habilitação, quando ocorre a indicação de representantes do setor privado e público que farão a defesa dos interessados no decorrer da investigação. No caso do Brasil, a Abiec informou que será representada pelo escritório Barral Parente Pinheiro — mesmo grupo que fará a representação do Uruguai. A previsão é de que o processo se encerre no final do ano.