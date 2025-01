Por que ainda é prematuro quantificar o tamanho das perdas na safra por falta de chuva no Estado

A multiplicação de relatos e imagens de produtores confirma que a falta de chuva cobra — e cobrará — seu preço da produção agropecuária. No momento, a “fatura” é variada, com perdas que vão “dos oito aos oitenta”, ou seja, há grande variabilidade de impactos nas lavouras de grãos, com os maiores problemas concentrados nas Missões, Fronteira Oeste e Região Central. Já se sabe que as projeções inicias para a safra não devem ser atingidas por conta do cenário de impactos que não podem ser revertidos, mas em que proporção?