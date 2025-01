Pesquisa da Embrapa vai em busca da impressão digital da carne gaúcha

Amostras estão sendo coletadas e serão analisadas com ferramentas metabolônicas.

É com um grupo de mais de 20 pesquisadores multidisciplinares e a ajuda da tecnologia que um estudo da Embrapa Pecuária Sul busca identificar a impressão digital da carne bovina do Rio Grande do Sul. Já iniciado, o trabalho deve ser concluído em até três anos.