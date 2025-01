A marca que tem o título de espumante oficial do Planeta Atlântida

É da serra gaúcha o rótulo que carrega o título de espumante oficial do Planeta Atlântida. E mais do que um produto de qualidade à venda, a Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, quer levar ao espaço do festival experiências. Na área Premium, haverá um estande "instagramável", antecipa Rodrigo Arpini Valerio, diretor de Marketing e Vendas: