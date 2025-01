Mudanças em duas leis na proposta da presidência da Assembleia para a irrigação avançar no RS

Assim como a atual escassez de chuva no Estado carrega particularidades, a mobilização em torno do avanço na irrigação, também. Análises e alterações de regras vigentes e incentivos financeiros estão entre as ações colocadas à mesa na tentativa de ampliar os tímidos percentuais de área irrigada em lavouras de sequeiro – 15% no milho e 3,2% na soja. No mais recente capítulo, o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Britto entregou ontem um conjunto de propostas compiladas a partir do ciclo de debates realizado ao longo do ano passado. O parlamentar, que se despede do comando da Casa no final do mês, havia feito do tema prioridade da gestão.