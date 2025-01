Com novas frutas no cardápio, Feira da Produção Rural de Porto Alegre fica até fevereiro no Centro Histórico

Com a chegada de novas frutas, a Feira da Produção Rural de Porto Alegre vai se estender até o dia 15 de fevereiro, de segunda a sábado, das 6h às 21h, no Largo Glênio Peres. Desde novembro marcando presença no Centro Histórico com a produção de pêssego, as bancas rechearam o cardápio à medida que as colheitas avançaram no interior da Capital. Agora, além da fruta, há oferta de figo, uva, tomate cereja, melão e carambola, além de flores e folhas de louro.