A universidade gaúcha que será 100% abastecida com energia renovável em 2025

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Todas as 18 unidades da rede de ensino serão contempladas com a mudança.

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) deve fechar o ano de 2025 com uma pegada mais sustentável em toda a sua rede de ensino. É quando a instituição vai passar a ser totalmente abastecida por energia renovável nas suas 18 unidades .

Até agora, a transição já foi feita nas unidades de Torres (RS), Porto Alegre (RS), Guaíba (RS), Itumbiara (GO) e Santarém (PA). E os primeiros resultados já são visíveis: até setembro de 2024, a Ulbra conseguiu uma economia superior a R$ 250 mil .

A mudança é conduzida em parceria com o Grupo de Gestão Eficiente de Energia (Grugeen Consultoria), responsável pela procura de fornecedores no Mercado Livre de Energia. E a empresa escolhida para o fornecimento foi a Echoenergia, do Grupo Equatorial.