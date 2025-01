A feira que virou a "Expointer de verão" para criadores gaúchos

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com a participação recorde de animais e vendas superiores a R$ 1,2 milhão, a Agrovino, feira realizada em em Bagé, na Campanha, se credencia como a "Expointer de verão" para criadores gaúchos de ovinos . A 17ª edição , encerrada no domingo (19), foi um termômetro.

Apesar dos remates não terem encerrado com pista limpa (ou seja, venda de 100% da oferta), o valor médio pago por animal cresceu . Na última edição, foram 2 mil ovinos comercializados e R$ 1,5 milhão faturados. Neste ano, fechou com 1 mil ovinos e R$ 1,2 milhão em receita.

Para o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Edemundo Gressler, existe uma série de fatores que justificam o título informal de "Expointer do verão". A começar pela estrutura física do parque da Associação Rural de Bagé, onde ocorre a Agrovino. A realização de exposições nacionais de raças durante a programação da feira, a busca crescente por melhoramento genético e o fato de Bagé contar com rede hoteleira são outros fatores.