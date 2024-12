Festival de torresmo põe a carne suína no cardápio do país; veja a cidade do RS que está entre as 20 participantes

A partir desta terça-feira (10), em diferentes cidades brasileiras, o torresmo ganha um festival para si — e o centro do cardápio — nos bares da Porks. Com três receitas exclusivas à venda até o dia 22, a ideia da rede de franquias mineira é celebrar a carne suína — e preparar mais de cinco toneladas do petisco nas 34 unidades.

No Rio Grande do Sul, é a cidade de Santa Maria que recebe a festa.

Fundador da rede, José Araújo Netto explica que o evento, chamado Torresmo Land, busca criar novas experiências com o alimento. Para isso, mais do que desenvolver novas receitas, que levam abacaxi, queijo com melado e goiabada, há um cuidado com a matéria-prima: cada franquia se abastece com a produção local.