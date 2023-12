A notícia de retomada das autorizações para o controle do javali, anunciada nesta quarta-feira (27), era aguardada com expectativa pelos produtores do Rio Grande do Sul. O sistema de emissão das licenças do Ibama estava suspenso desde agosto, mediante a justificativa de que eram necessárias fazer as adequações a partir das mudanças trazidas pelo decreto 11.615/2023. O texto passou ao Exército a função de autorização da caça excepcional para controle de fauna invasora