A assinatura dos convênios para a primeira fase do Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo e do decreto Reconstrói no Campo materializaram medidas de apoio a produtores familiares do Rio Grande do Sul afetados pelas intempéries. No total, o governo do Estado contabiliza R$ 69 milhões em recursos para que o agricultor retome a capacidade de trabalho, varrida pela força do tempo. De junho a novembro, foram nove eventos climáticos registrados no Rio Grande do Sul. Levantamento da Emater aponta que esses problemas impactaram até 27 mil estabelecimentos e as instalações de 6 mil produtores.