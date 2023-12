Com dificuldades recorrentes, o setor de leite teve um aprofundamento da crise ao longo de 2023. A combinação de consumo enfraquecido e aumento expressivo de importações de lácteos de vizinhos do Mercosul converteu-se em um recuo nos valores recebidos pelo produtor. No acumulado até outubro, esse recuo chegava a 24,8% na média Brasil, calculada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. O R$ 1,9675 representa uma redução real de 4,3% em relação ao mês anterior e a sexta diminuição mensal consecutiva.