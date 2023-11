As oportunidades que poderão se abrir para o setor de proteína animal a partir de missões para e do Estado fizeram o mês ganhar um apelido informal: “super novembro”. Começou com a notícia da habilitação de nove plantas localizadas no Rio Grande do Sul para embarques de carne suína à República Dominicana. E seguirá com a vinda de comitiva da Coreia do Sul – a chegada no RS está prevista para o dia 10. Grupo das Filipinas também está previsto para dezembro, em data a ser confirmada. Há outros dois países com potencial (embora sem confirmação ainda) de visita.