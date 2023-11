Criadores de cavalos do Estado, especialmente na Fronteira Oeste, estão em alerta por conta da confirmação do diagnóstico na Argentina de caso de encefalomielite equina. A doença, causada por um vírus, é transmitida por um mosquito e causa efeitos no sistema nervoso do animal. O Rio Grande do Sul não tem registros da doença, e a situação é monitorada de perto pela Secretaria da Agricultura e pela Superintendência Regional do Ministério da Agricultura. Por ora, a principal recomendação aos produtores é: em caso de sintomas em animais, acione os serviços veterinários oficiais.