Maior indústria de laticínios do Estado e uma das líderes no país, a francesa Lactalis promete duas novidades para o mercado até o final deste ano. Na segunda quinzena deste mês, passa a produzir na unidade de Teutônia, no Vale do Taquari, a manteiga Président Gastronomique – hoje importada. Para montar a linha de produção, a empresa investiu cerca de R$ 20 milhões – parte dos R$ 120 milhões anunciados no ano passado, que incluem a segunda novidade: fábrica de garrafas plásticas de leite. A operação começa em dezembro e teve aporte de mais R$ 50 milhões.