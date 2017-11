Enquanto tenta auditoria do Ministério da Agricultura para acelerar processo de retirada da vacina, o Rio Grande do Sul também se mantém atento ao calendário de imunização do rebanho contra a febre aftosa. Inicia-se nesta quarta-feira (dia 1º) a segunda etapa da vacinação direcionada a bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade.