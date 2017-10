Técnicos do Uruguai visitam o Rio Grande do Sul para acompanhar Censo Agropecuário do IBGE

Com o censo agropecuário em andamento, o IBGE recebe nesta semana visita de técnicos do Ministério da Agricultura do Uruguai. O grupo vem ver como funciona o trabalho dos pesquisadores e esteve em Santana do Livramento, na Fronteira.