O Rio Grande do Sul acaba de aderir formalmente ao Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos (Rama), parceria da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A iniciativa, com participação voluntária dos supermercadistas, atesta a qualidade dos alimentos para o consumidor _ o que inclui análise de resíduos de agrotóxicos. Mas o acompanhamento, do cultivo ao varejo _ também beneficia o produtor.

No país, o projeto começou a ser desenhado em 2006. Do total avaliado, 77% estavam em conformidade com as normas no primeiro semestre de 2017 _ igual percentual do RS. Em 2016, o índice foi de 72% no Brasil e 65% no Estado.