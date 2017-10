Bayer / Divulgação

Líder no mercado de fungicidas no Brasil, a Bayer obteve a aprovação por órgãos regulatórios de um novo produto voltado a doenças fúngicas nas lavouras, como a ferrugem asiática. O Fox Xpro chegará comercialmente ao mercado brasileiro na safra 2018/2019. O diferencial em relação ao Fox, produto fabricado pela multinacional alemã e com participação superior a 30%, é a combinação tripla de princípios ativos _ prometendo aumento da eficácia em relação à resistência.

_ Combinamos três ingredientes ativos eficazes, com o diferencial do bixafen, que levou sete anos para ser registrado no Brasil _ detalha Marcos Dallagnese, gerente de fungicidas da Bayer.

Durante quase 10 anos, foram investidos cerca de 400 milhões de euros para o desenvolvimento do novo fungicida, que poderá ser aplicado em lavouras de soja, milho, algodão, girassol, trigo e cevada.

A perda de eficácia de produtos no combate a pragas e doenças nas lavouras é um dos principais desafios para as indústrias de agroquímicos _ com novas resistências surgindo cada vez mais em curtos períodos de tempo.