Com o prazo para a apresentação de emendas na comissão mista da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018 perto do fim – acaba na sexta-feira, dia 20 –, a semana deve concentrar o recebimento de propostas dos parlamentares, bancadas e comissões permanentes. Pelo menos uma delas será para tentar ampliar os recursos destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), responsável pela compra de produtos da agricultura familiar.

Levantamento feito pela bancada do PSB indica redução significativa das cifras. Somadas as rubricas de orçamentos previstos para o programa na pasta de Desenvolvimento Social (MDS) e na Secretaria Especial de Agricultura Familiar (ligada à Casa Civil), chega-se a cerca de R$ 300 milhões em 2017. Para o próximo ano, essa quantia encolheria para menos de R$ 4 milhões, pelo projeto enviado pelo Executivo. Isso tudo, no entanto, foi antes do governo ampliar o déficit da meta fiscal.