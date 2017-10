O crescimento da Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda (Cotrisal) na região de Boa Vista das Missões, no norte do Estado, motivou investimento de R$ 15 milhões em estruturas, que acaba de ser entregue. Para dar conta da demanda, a direção da cooperativa trocou o endereço antigo, dentro da cidade, por um novo, fora do perímetro urbano. Na área de 40 mil metros quadrados (foto acima) foi possível ampliar a capacidade de recebimento de grãos, de 100 mil mil sacas para 500 mil sacas.