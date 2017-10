Com dificuldade de achar compradores para as unidades colocadas à venda – de 12, apenas duas foram negociadas –, a Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa) terá de refazer seus planos para garantir o cumprimento de acordo trabalhista. O plano B será apresentado amanhã, em reunião do conselho de administração da companhia. E consiste na recolocação dessas filiais no mercado, mas com valores diferentes.

No início do ano, a secretaria anunciou pacote de vendas de unidades da Cesa, com o objetivo de fazer caixa para cumprir acordo trabalhista feito com o Sindicato dos Auxiliares de Administração de Armazéns Gerais do Estado do Rio Grande do Sul (Sagers). Mas apenas a filial de Júlio de Castilhos e a de Nova Prata foram negociadas. Ficaram Bagé, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Cachoeira do Sul, São Gabriel I e II, Cruz Alta, Santa Rosa e Santa Bárbara.