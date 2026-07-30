Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Tecnologia
Análise

Voracidade dos data centers por energia: RS tem que se preparar para polêmica virar oportunidade

Os projetos, que somam muitos bilhões de reais, precisarão de mais do que o Estado tem capacidade atual de produzir

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