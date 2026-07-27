Vendas do RS ao Oriente Médio caem ao menor nível desde 2020 com guerra

Ataque dos Estados Unidos atingiu infraestrutura do Irã em nova escala militar. AMIR HOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

A guerra entre Estados Unidos e Irã se espalhou no Oriente Médio e derrubou as exportações do Rio Grande do Sul a 14 países da região afetados pelo conflito. Desde o início dos ataques no último dia de fevereiro até junho, esse grupo comprou US$ 366,6 milhões em produtos de origem gaúcha, queda de 18,6% em relação ao mesmo período do ano passado e o menor valor somado nesses três meses desde 2020. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Uma nova escalada nas últimas semanas enterrou o acordo preliminar de cessar-fogo assinado em junho. Os Estados Unidos bombardearam, por 13 noites consecutivas, alvos no Irã, que respondeu com ataques a bases norte-americanas na Síria, Omã, Jordânia, Kuwait, Bahrein, Iraque e Catar. No final de semana, Donald Trump suspendeu a campanha militar. Antes, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano e Chipre também chegaram a relatar danos, além de Israel, protagonista do conflito. Recentemente, os houthis, do Iêmen, entraram na guerra ao lado do Irã.

Nesse conjunto, os Emirados Árabes Unidos estão entre os países com relevância para o comércio do Rio Grande do Sul. Entre março e junho, o país cortou pela metade suas importações do Estado, a US$ 56,9 milhões. Também desabaram 80,2%, a US$ 7,3 milhões, as vendas gaúchas para o Iraque, sempre em comparação ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, mesmo em guerra, Irã elevou em 28,6% as compras do Rio Grande do Sul entre março e junho. Importou mais soja nesse período. A Arábia Saudita figurou como destino número 1 das exportações gaúchas ao Oriente Médio nos três meses de conflito. A região recebeu 5,2% das vendas totais do Estado nesse recorte.

Na via oposta, os 14 países envolvidos na guerra venderam, entre março e junho, sobretudo adubos e fertilizantes químico para o Rio Grande do Sul, ao total de US$ 147,4 milhões, baixa de 36,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A importação gaúcha desse conjunto alcançou 3,3% do total que chegou ao Estado do Exterior.

*Sob supervisão da jornalista Isadora Terra

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)