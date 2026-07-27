Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Prejuízo calculado
Notícia

Vendas do RS ao Oriente Médio caem ao menor nível desde 2020 com guerra

Países da região afetados pelo conflito reduziram em 18,6% as compras de produtos de origem gaúcha

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João Pedro Cecchini

*Assistente de conteúdo

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