Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Ampliação
Notícia

Unimed funcionará 24h em shopping após restrição da emergência pediátrica do Moinhos de Vento

Também está reforçando a parceria com do hospital da Santa Casa, além de outras unidades e da telemedicina. Suspensão é para o plano Unimax semiprivativo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS