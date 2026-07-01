Unimed funcionará 24h em shopping após restrição da emergência pediátrica do Moinhos de Vento

Unidade no Shopping Total vai aumentar capacidade de atendimento e o funcionamento para 24 horas. Unimed / Divulgação

Em resposta à suspensão da emergência pediátrica do Hospital Moinhos de Vento para o plano de saúde Unimax semiprivativo, a Unimed Porto Alegre ampliará para 24 horas por dia o funcionamento na unidade própria do Shopping Total. A capacidade subirá de 216 para 288 atendimentos por dia a partir de 11 de julho. A área também foi ampliada em 25%, para 2 mil metros quadrados. O número de médicos subiu de 24 a 40.

— Já estávamos gestando este projeto. E, sem esta medida do Moinhos, já fazemos quase metade dos atendimentos em emergência pediátrica nas nossas unidades próprias, incluindo a de Canoas, que funciona 24 horas também — explica o superintendente da Unimed, Marcelo Junges Hartmann.

Superintendente da Unimed Porto Alegre, Marcelo Junges Hartmann. Unimed / Divulgação

O executivo reforça que as internações e os demais serviços continuam no Moinhos de Vento. Em caso de necessidade, a criança pode ser transferida da unidade do shopping para o hospital. Hartmann, porém, enfatiza que a grande maioria dos casos é resolvida sem essa necessidade.

— Também negociamos a ampliação dos serviços oferecidos pelo plano no Hospital Santo Antônio, do Complexo da Santa Casa, que é uma referência e tem capacidade de atendimento semelhante, com UTI e alta complexidade — explicou Hartmann em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Outra opção ainda é o Pronto Kids, além dos canais de telemedicina, que, segundo a Unimed, resolvem 90% dos casos sem atendimento presencial.

A restrição na emergência pediátrica começa em agosto. Desde abril, o mesmo foi aplicado à obstétrica. Neste caso, as alternativas da Unimed são os hospitais Divina Providência e Nora Teixeira.

Em tempo, a Unimed se mostra aberta à negociação com o Moinhos de Vento para prorrogação do início e até reversão das restrições. Em entrevista à coluna, a superintendente de Estratégia e Mercado do hospital, Melina Schuch, explicou que o número de usuários do plano Unimax cresceu muito e que a estrutura da emergência não tinha mais capacidade.

Nova emergência

Recentemente, a Unimed anunciou acordo para construir uma emergência em um dos prédios do Espaço Unisinos, na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. É aguardada a assinatura do contrato, o que ocorrerá após avançar a desocupação do espaço pelos inquilinos, diz o superintendente.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)