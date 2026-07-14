Na proposta, unidades a serem fabricadas pela Tenda teriam 45 metros quadrados e dois quartos. Alea / Divulgação

Ficou só na promessa o projeto da Alea, divisão de casas industrializadas da Tenda, uma das maiores construtoras do Brasil, de erguer em Canoas 1,5 mil moradias para desabrigados da enchente de 2024. A empresa rescindiu o contrato com o governo federal, sem penalização financeira. A obra nem chegou a começar.

Haveria R$ 300 milhões de dinheiro público pelo Minha Casa, Minha Vida. À ocasião da assinatura do acordo, a Alea sustentou que teria capacidade de entregar rapidamente. As casas seriam pré-fabricadas em Jaguariúna (SP) e montadas em Canoas para serem doadas.

Em nota de agora, a Tenda argumenta que não havia mais condições técnicas nem econômicas. No início de 2026, a construtora foi pressionada por acionistas para encerrar a Alea após prejuízos, inclusive o de R$ 32,8 milhões do primeiro trimestre.

Já o Ministério das Cidades, também por nota, afirma que, apesar da desistência da Tenda, a demanda de famílias atingidas pela cheia em Canoas "foi plenamente atendida". Da previsão inicial de 3 mil casas, o governo federal prevê garantir 3,2 mil moradias, sendo que 1,6 mil estão em contratação ou construção pelo Minha Casa, Minha Vida e outras 1,6 mil foram adquiridas pelo programa Compra Assistida.

Em tempo, as casas teriam 45 metros quadrados e dois quartos.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)