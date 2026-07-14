Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

A Tenda
Notícia

Uma das maiores construtoras do país desiste de fazer 1,5 mil casas para desabrigados da enchente no RS

As unidades seriam pré-fabricadas em SP e montadas em Canoas para doação

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João Pedro Cecchini

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