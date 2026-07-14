Uma "carteira" de 71 projetos, principalmente energia e turismo 

Dos 71 projetos "na carteira" da Invest RS, 36 foram buscados pelo Rio Grande do Sul depois da criação desta agência para atrair investimentos. Do total, nove estão em operação. Outros seis estão em instalação, 22 em viabilização e 34 ainda na fase inicial, chamada de "facilitação".

Digamos que todos emplaquem, aí seriam R$ 28,6 bilhões e 64 mil empregos. A maior parte é para transição energética, seguida de turismo. Por região, destaque para Metropolitana, de Pelotas e de Caxias do Sul. Além dos já divulgados, os demais ainda não podem ser informados, diz o órgão.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)