Trazido da França, 1º cabo submarino internacional do Sul é descarregado de navio no litoral gaúcho

A chegada do cabo submarino Malbec está movimentando Balneário Pinhal, no Litoral Norte. Um prédio moderno foi erguido em uma rua não muito movimentada do Centro, o navio com o material vindo da França se posicionou no mar há algumas semanas e, agora, a empresa divulga o que chama de “operação de aterrisagem”, quando conecta a infraestrutura submarina à rede terrestre até Porto Alegre. Os dutos já foram enterrados, atravessando vias da cidade.

Esta fase é considerada uma das mais complexas. O cabo será levado da embarcação até a areia por boias de flutuação. Tratores puxarão até a vala para a conexão.

O projeto é de V.tal e Meta, dona do Facebook e do WhatsApp. É parte de um avanço importante do Rio Grande do Sul em alta tecnologia, pois deixará a internet mais segura e estável. O cabo sai do Rio de Janeiro e vai até Buenos Aires, na Argentina, conectando-se com São Paulo e, em breve, com a capital gaúcha. Aqui, são duas rotas de fibra ótica. Uma tem 110 quilômetros de extensão e seguirá para o sul do Estado. A outra tem 150 quilômetros e sai de Osório à Capital. O valor do investimento não é informado.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)