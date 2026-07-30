Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Operação complexa
Notícia

Trazido da França, 1º cabo submarino internacional do Sul é descarregado de navio no litoral gaúcho

Projeto tem investimento da Meta, dona do Facebook e do WhatsApp, e está movimentando cidade do RS

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