Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Trabalho aos feriados no comércio volta a exigir convenção coletiva

Portaria do Ministério do Trabalho determina que supermercados, lojas e concessionárias negociem com sindicatos para funcionar nessas datas

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Isadora Terra

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