Tipo de floresta deixa RS de fora da exceção do tarifaço dos EUA a produtos de madeira

Estados Unidos confirmaram a tarifa de 25% e ainda analisam uma adicional de 12,5% a ser definida nos próximos dias. Ronei Sá / RBS TV

Alguns produtos de madeira entraram na lista de exceções do tarifaço dos Estados Unidos, mas não são os que o Rio Grande do Sul exporta. Presidente do Sindimadeira-RS, Leonardo De Zorzi disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que o mercado norte-americano compra itens com origem de floresta tropical, que é a Amazônica. Já o Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina e Paraná, faz produtos de floresta plantada.

Esta foi uma ampliação da lista de isenções em relação à aplicada no ano passado, quanto a sobretaxa era de 50%. De Zorzi não acredita que ocorra nova expansão das exceções por agora, mas diz ser possível no futuro.

Presidente do Sindimadeira-RS, Leonardo De Zorzi não acredita que ocorra nova expansão das exceções por agora. Sindimadeira-RS / Divulgação

— Caso o Brasil tenha habilidade para entender o que pode ser cedido e o que pode ser conquistado.

Os Estados Unidos confirmaram a tarifa de 25% e ainda analisam uma adicional de 12,5% a ser definida nos próximos dias. Saiba mais: O que já veio do tarifaço dos EUA e o que, afinal, ainda está por vir nos próximos dias

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)