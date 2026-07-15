Tarifaço EUA, cashback IR, Fort Atacadista em Porto Alegre, dólar, Ibovespa e mais economia 15.07

Agenda

Termina prazo para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidir sobre as tarifas de 25% sobre importação brasileira. Outros 12,5% também estão no radar. Saiba mais: Nova ameaça de tarifaço pega cinco dos 10 itens mais exportados do RS aos EUA

Depósito do cashback do Imposto de Renda no lote especial da Receita Federal. Saiba mais: Cashback: 223 mil gaúchos recebem dinheiro de volta do Imposto de Renda sem fazer declaração

IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços, com dados de maio.

Nos Estados Unidos, divulgação do Livro Bege com previsões do Federal Reserve (Fed) para a economia.

Apesar do recuo de Trump sobre o Estreito de Ormuz, petróleo segue em alta com o barril a US$ 85.

E ainda, fluxo cambial no Brasil e estoques de petróleo dos Estados Unidos, que têm aumentado produção.

Inauguração do primeiro Fort Atacadista em Porto Alegre. Saiba mais: Após estreia em Porto Alegre, gigante dos supermercados prepara mais três atacarejos no RS: "Catarina é do Sul, não de Marte"

Pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo fala no Tá na Mesa da Federasul.

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Pílulas

Dólar caiu 1,05%, para R$ 5,07. Ibovespa subiu 0,51%, aos 176.641 pontos.

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