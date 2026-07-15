Shopping de Porto Alegre zera envio de lixo para aterros

Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Empresas estão reciclando os resíduos do empreendimento e dos lojistas

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