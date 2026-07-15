Shopping de Porto Alegre zera envio de lixo para aterros

Mais nenhum lixo do Praia de Belas Shopping e de seus lojistas vai para aterros sanitários. Papelão, plástico, alumínio, ferro, vidro, madeira e restos de construção são entregues a Recicla Engenharia e Gestão Ambiental, Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí e Transporte de Residuos Fontes Ltda. Os orgânicos são recolhidos pela Ecocitrus. Elas, obviamente, também não enviam a aterros. Os resíduos são reciclados.
Com isso, o shopping de Porto Alegre ganhou a Certificação em Sustentabilidade Ambiental – modalidade Diamante, criada há alguns anos pela prefeitura para incentivar empresas.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: abrir negócio no Paraguai, Unimed 24h e eólica de R$ 3,9 bi busca licença no RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)