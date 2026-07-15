Shopping de Porto Alegre zera envio de lixo para aterros

Mais nenhum lixo do Praia de Belas Shopping e de seus lojistas vai para aterros sanitários. Papelão, plástico, alumínio, ferro, vidro, madeira e restos de construção são entregues a Recicla Engenharia e Gestão Ambiental, Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí e Transporte de Residuos Fontes Ltda. Os orgânicos são recolhidos pela Ecocitrus. Elas, obviamente, também não enviam a aterros. Os resíduos são reciclados.