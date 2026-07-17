Setor gaúcho que exporta US$ 35 milhões escapa do tarifaço dos EUA

Tapetes feitos de couro com pele estão na lista de isenções do tarifaço dos Estados Unidos. Carlos Macedo / Agencia RBS

Uma parte relevante da produção de couro, que pesa na indústria do Rio Grande do Sul, escapou da nova tarifa de 25% dos Estados Unidos. A lista de isenções traz couro acabado e semiacabado, usado em estofamento, e couro com pelo de bovinos e búfalos, característico para tapetes. Para ter ideia, estes itens somaram US$ 34,7 milhões em exportações gaúchas ao mercado norte-americano em 2024, ano anterior à política comercial de Donald Trump.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) mostram que o valor foi 70% do total enviado pelo setor do Rio Grande do Sul aos Estados Unidos. Sentiu com força o tarifaço anterior, de 50%, e agora quer recuperar competividade.

— Nossa expectativa é de retomada — diz o gestor de Inteligência Comercial do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Rogério Cunha.

Segundo o executivo, os sete produtos de couro livres da sobretaxa não são fabricados nos Estados Unidos, o que explica a isenção. Porém, ainda há o risco de o setor entrar na tarifa de 12,5%, que deve ser confirmada nos próximos dias com base em uma segunda investigação dos Estados Unidos. Ainda assim, esta taxa seria aplicada a outros 59 países, que também perderiam competitividade e a concorrência ficaria menos desequilibrada.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)