Serão dois centros logísticos novos do Mercado Livre na Região Metropolitana

Prefeita de Guaíba e executivos visitam o pavilhão onde o Mercado Livre se instalará. Prefeitura de Guaíba / Divulgação

Após a coluna ter noticiado a entrega da licença de operação para um centro de distribuição do Mercado Livre em Gravataí, a prefeitura de Guaíba informou que também está acertada a instalação de uma operação logística da empresa na cidade.

A estrutura de 39 mil metros quadrados ficará no Ellosul, complexo da Lebes na BR-116. Está tramitando o alvará. A prefeita Claudinha Jardim visitou o espaço com o diretor Luiz Augusto Vergueiro e a gerente Andrea Vieira Laurino. A previsão é gerar 660 empregos.

Os dois espaços substituirão a operação que o Mercado Livre tem em Sapucaia do Sul. Certamente serão inaugurados até o final do ano, quando Black Friday e Natal fazem as vendas online disparar. Os investimentos financeiros não são informados. Criada na Argentina e com sede atual no Uruguai, a empresa é o maior comércio online da América Latina. Leia sobre o de Gravataí: Seis anos depois, maior comércio online da América Latina instala centro logístico no RS

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)