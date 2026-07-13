Semana decisiva: novo tarifaço dos EUA colocaria calçadistas gaúchas em "sério risco"

Calçado é um dos produtos gaúchos mais afetados pelo novo tarifaço dos Estados Unidos, que está em semana decisiva. O governo Donald Trump tem que decidir até quarta-feira (15) se aplicará a taxação proposta nas duas investigações comerciais recentes, que poderá somar 37,5%.

O mercado norte-americano sempre foi o principal destino dos calçados brasileiros. Ainda é, comprando 20% do que é exportado. Enquanto vigorou o tarifaço de 50%, entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026, ao ser derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, o faturamento dos embarques caiu 18%.

Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, afirmou que sobretaxa vai impactar sobretudo empresas que têm vendas concentradas nos Estados Unidos. Haroldo Ferreira / Arquivo Pessoal

— De março para cá, a venda já subiu 6% sobre o período anterior às tarifas. Se vier o tarifaço agora, vai voltar o que ocorreu no ano passado — avisa o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira. — E isso coloca em risco sério muitas empresas gaúchas que têm até 95% da sua produção destinada para os Estados Unidos.

Segundo o executivo, desde que se levantou a hipótese deste novo tarifaço, novos pedidos e desenvolvimentos de coleções já foram suspensos.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: abrir negócio no Paraguai, Unimed 24h e eólica de R$ 3,9 bi busca licença no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)