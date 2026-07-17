Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Agora vai
Notícia

Seis anos depois, maior comércio online da América Latina instala centro logístico no RS

Empresa empregará 720 pessoas na Região Metropolitana

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS