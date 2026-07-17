Seis anos depois, maior comércio online da América Latina instala centro logístico no RS

Prefeito Luiz Zaffalon entregou licença de operação a executivos do Mercado Livre, diretor Luiz Augusto Vergueiro e gerente Andrea Vieira Laurino., Prefeitura de Gravataí / Divulgação

Seis anos após a primeira tentativa, Gravataí acertou agora a instalação de um centro de distribuição do Mercado Livre, maior empresa de comércio online da América Latina. A licença de operação foi entregue nesta sexta-feira (17) pelo prefeito Luiz Zaffalon a executivos da empresa, diretor Luiz Augusto Vergueiro e gerente Andrea Vieira Laurino.

A operação de 38,7 mil metros quadrados ficará às margens da RS-118, no bairro Monte Claro, em um galpão alugado. O investimento não é informado, mas serão gerados 720 empregos diretos.

Gravataí é uma das cidades da Região Metropolitana que mais se dedicaram a atrair centros logísticos, que explodiram de demanda na pandemia com a venda pela internet. O objetivo das empresas é entregar mais rápido ao consumidor, então precisam de locais para armazenagem e distribuição.

O Mercado Livre negociou a instalação em Gravataí em 2020, mas acabou desistindo por uma regra tributária que dificultaria a operação de quem vende pela plataforma. Esta norma mudou e a empresa vem instalando operações pelo Estado desde então. O de Sapucaia do Sul deve ser substituído por este novo, que será maior. Há ainda tratativa para uma unidade em Guaíba. Fundado na Argentina, o Mercado Livre tem sede hoje no Uruguai.

Quem avisou a coluna da negociação foi a secretária de Comunicação de Gravataí, Marina Freitas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)