"RS tem carga e aportaremos recurso. A ferrovia é viável", diz ministro dos Transportes sobre leilão

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Logística
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