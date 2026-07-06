Risco de novo tarifaço, Unimed 24h, crise em cooperativas, falência de metalúrgica e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- O brasileiro que vai aos EUA defender o Pix, tão criticado por Trump: "São falácias". Entrevista com Gustavo Pessoa, economista Gustavo Pessoa.
- O setor do mel também irá à audiência para evitar o novo tarifaço. Entrevista com João Marcelo Messas, diretor-executivo da Apidouro.
- Unimed funcionará 24h em shopping após restrição da emergência pediátrica do Moinhos de Vento. Entrevista com Marcelo Junges Hartmann, superintendente da Unimed.
- Uma avaliação das crises das cooperativas Cotribá, Piá e Languiru. Entrevista com Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul).
- Decretada falência de metalúrgica que terá fábrica lacrada no Vale do Sinos. Com Isadora Terra.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Christan Raphael e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
No Spotify:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)